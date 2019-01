Klimaat loopt ook als rode draad door gemeenteraad philippe truyts

29 januari 2019

15u38 1 Antwerpen De klimaatspijbelaars maken ook school in de Antwerpse gemeenteraad. PVDA en Groen legden de raadsleden maandagnacht twee moties voor: Mie Branders (PVDA) hoopte af te dwingen dat geen enkel secundaire school van het Stedelijk Onderwijs stakende leerlingen zou bestraffen, Ilse Van Dienderen (Groen) stelde een klimaatbegroting voor. Zonder succes weliswaar.

De linkse oppositie zong de lof van de scholieren. Met 35.000 waren ze vorige donderdag en voorlopig lijkt er geen einde aan de groei te komen. Mie Branders (PVDA) vond het een geschikt moment om de gemeenteraad tot een statement te bewegen: geen enkele school van het stedelijk net mag sancties treffen tegen spijbelende leerlingen. Toch zo lang ze afwezig zijn om te gaan betogen voor een ander klimaatbeleid. “Want spijbelen mag dan een groot probleem zijn in Antwerpen, dit soort acties is net het tegengestelde: dat is een oplossing.” PVDA lanceert woensdag in Brussel een tienpuntenplan voor een klimaatrevolutie.

Grote klimaatdag

Schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) bekende dat ze bewondering heeft voor het engagement van de scholieren. “Ik ben zelf een mama van een zoon van 12. Maar de motie steunen, doet sp.a niet. We laten de scholen in autonomie en gezond verstand beslissen hoe ze ermee omgaan. Het spijbelen kan sociale druk veroorzaken bij leerlingen. Ik heb intussen een delegatie van hen ontvangen. In mei is er een grote klimaatdag in Antwerpen. Mijn boodschap was: neem jullie verantwoordelijkheid en vul die dag zélf in.”

Centen voor klimaat

Ilse Van Dienderen, nieuw raadslid bij Groen, engageert zich samen met haar ouders al jaren voor het klimaat. Geen wonder dus dat ze de gemeenteraad vroeg om aan het bestaande klimaatplan van de stad een klimaatbegroting te koppelen. “In Amsterdam doen ze het al, op initiatief van Groen Links. Voor alle bedrijfsonderdelen, projecten en producten in de stedelijke organisatie wil men naar 100 procent minder CO2 tegen 2030. Door budgetten vast te leggen, kun je de vinger aan de pols houden.”

Ter vergelijking: het Antwerps klimaatplan streeft naar een vermindering van 50 procent CO2-uitstoot tegen 2020 én een klimaatneutrale stad in 2050.

Het voorstel van Groen kreeg de steun van PVDA en CD&V, maar de meerderheid stemde tegen.