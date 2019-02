Kleutertjes mogen buiten fietsen op Dikketruiendag Dieter Lizen

12 februari 2019

18u01 0

Op 12 februari zetten heel wat bedrijven en scholen de thermostaat een graadje of twee lager tijdens Dikketruiendag. 230 scholen, bedrijven en overheden schreven zich in voor deze vijftiende editie. Speciaal voor Dikketruiendag zette het Departement Omgeving van Vlaanderen dit keer de fietsers op kop. Als Vlaanderen massaal de fiets neemt, dan daalt de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen en is er ook minder lawaai. Fietsen is bovendien gezond en goedkoop. De kleutertjes van het Virgo Maria instituut in Merksem hadden die boodschap vanmiddag alvast goed begrepen. Zij gingen, voorzien van een warme trui, op de fiets om een paar rondjes te rijden over een speciaal gecreëerd parcours op hun speelplaats.

