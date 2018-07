Kleinzoon pluimt grootvader, maar mag cel verlaten 12 juli 2018

02u55 0 Antwerpen Sonny D.S. heeft zijn 82-jarige grootvader herhaaldelijk afgeperst, zodat hij drugs kon kopen. "Maar als u aan uw verslaving werkt, hoeft u niet naar de cel", stelde de Antwerpse rechter. D.S. mocht gisteren de gevangenis verlaten.

De man ging telkens langs bij zijn opa en eiste dan 150 tot 300 euro. De oude man durfde geen neen te zeggen, omdat zijn kleinzoon hem bedreigde met een wapen.





De familie kreeg lucht van de afpersing en wilde een klacht indienen bij de politie. Terwijl de agenten de klachten noteerden, kreeg de familie plots telefoon van de verschrikte grootvader. Zijn kleinzoon was weer langsgeweest en had de inboedel kort en klein geslagen, omdat grootvader geen geld wilde geven.





Verrassing

Sonny D.S. werd gearresteerd en belandde enkele maanden in de gevangenis.





Dat was een verrassing voor Sonny D.S., die dacht dat hij na zijn ondervraging wel naar huis zou mogen. Hij schreef vanuit de cel een emotionele brief aan de rechter, waarin hij zijn spijt betuigde.





Kans

De rechter las Sonny D.S. de levieten. "Doe iets aan uw drugs- en alcoholverslaving. Ik geef u de kans. U krijgt een autonome probatiestraf. Als u aan uw verslaving werkt, hoeft u niet naar de cel. Doet u er niets aan, dan hangt er een gevangenisstraf van 12 maanden boven uw hoofd."





De jongeman beloofde de kans met twee handen te grijpen. Hij mocht gisteren de gevangenis verlaten.





(PLA)