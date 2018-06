Kleine kunst met grote K UNIVERSITEIT ANTWERPEN PAKT UIT MET MINI-MUSEA VAN BELGISCH TOPTALENT DIETER LIZEN

08 juni 2018

02u59 0 Antwerpen Studenten die na 'den blok' nood hebben aan ontspanning, kunnen hun moraal opkrikken met een vleugje miniatuurkunst. De universiteit heeft immers de collectie 'Museum to Scale 1:7' in bruikleen gekregen, waarbij 104 Belgische kunstenaars hun gedroomde museumzaal tonen in spectaculaire kijkkasten.

Het rommelige kunstenaarsatelier van Johan Muyle in miniatuur, Wim Delvoye die zelf door een van zijn fameuze varkens getatoeëerd wordt of Arne Quinze's 'Organised Chaos' fluoconstructies in het klein. De kijker die langs Museum to Scale 1:7 loopt, valt van de ene verbazing in de andere.





De universiteit kreeg de collectie prachtige schaalmodellen in bruikleen van Berchems kunstgalerist Ronny Van de Velde. Hij wist het kruim van de Belgische levende kunstenaars te overtuigen om hun 'ideaal museum' te tonen in een kijkkast van een meter lang, 65 centimeter diep en 60 centimeter hoog. Samen vormen ze een soort testament van de Belgische na-oorlogse kunst, hoewel er ook enkele mini-musea zijn van voor-oorlogse kunststromingen.





Salvador Dali

"De universiteit is eigenaar van meer dan 1100 kunstwerken waaronder tal van grote namen als Jan Fabre, Alechinsky of Sam Dillemans", zegt UA woordvoerder Peter De Meyer. "Maar deze tentoonstelling doet meer studenten halt houden, kijken en discussiëren dan eender welk ander topstuk op de campus."





Heel erg leuk zijn de terracottabeeldjes van Frank Maieu. Herkent u de 25 internationale kunstenaars, zoals Vincent Van Gogh, Salvador Dali, en dadaïst Hugo Ball die Maieu hier bespot? Met het werk 'Musée de l'art Belge' haalt hij bovendien tien hoofdrolspelers uit de Belgische kunstenaarsscene op ironische wijze door de mangel.





Opvallend ook hoeveel Antwerpse kunstenaars in de collectie een plaats kregen: Luc Tuymans schilderde bijna een hele muur vol in zijn ideaal museum, Fred Bervoets borstelde 22 mini zelfportretjes op papier en Guillaume Bijl koos voor een 'mini-stemhokjesmuseum', een verwijzing naar zijn allereerste ready made uit 1979.





Finale bestemming

Nu al zijn er vijftig kijkkasten te zien op de campus R van de Universiteit Antwerpen in de Rodestraat Daar komen er tegen 2020 nog 51 bij. "We gaan eerst de campus aan de Paardenmarkt renoveren. Een passerelle zal die afdeling verbinden met de campus Rodestraat en in die wandelgang zullen de 51 andere werken een plaats krijgen", zegt De Meyer.





Rotterdam, Napels in Florida, Brussel en het Zwitserse Locarno kregen deze hedendaagse versie van de Wunderkammer al op bezoek. Met een vernissage op 20 juni zal deze topcollectie eindelijk een finale bestemming krijgen op de Universiteit, maar nu al kan je het werk vrij gaan bezichtigen.