Kleine flandriens rijden hún Ronde in Park Spoor Noord Jan Aelberts

28 maart 2019

15u44 0 Antwerpen Park Spoor Noord staat op 3 april volledig in het teken van de Ronde van Vlaanderen. Kleine flandriens van 3 tot 12 jaar kunnen zich die dag helemaal uitleven op de fiets.

Kinderen fietsen op een parcours dat ingericht is alsof ze de écht Ronde rijden. Aan het einde van de rit is er een fotoshoot, waar de kleine helden geportretteerd worden als toprenners.

De start van de Ronde Van Vlaanderen in Antwerpen gaat samen met een groot feest en massa’s fans in de binnenstad. Om ook de Antwerpse jeugd warm te maken voor dit wielerfeest in onze stad, organiseert de stad in de week voorafgaand aan de Ronde het wielerevenement voor de allerjongsten.

De mini-ronde start om 13 uur en alle kinderen kunnen op de trappers tot 17 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig. Inkom betalen evenmin.