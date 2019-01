Kledingmerk ‘Kleir’ pakt uit met lijn rond Tourist Le Mc Zanger gecharmeerd door Antwerps dialect t-shirts van Mathias en Nick Dieter Lizen

31 januari 2019

14u00 0 Antwerpen ‘Kleir’ zo heet het kledingmerk waar Mathias en Nick “uit liefde voor Antwerpen en het Antwerps dialect” anderhalf jaar geleden mee begonnen. Tourist Le Mc was zo gecharmeerd door de kledij met de leuke Antwerpse uitroepen, dat hij zijn officiële tour-merchandise nu door Kleir laat uitbrengen.

Het verhaal van Kleir begon voor Mathias Vertessen en Nick Dalemans nu anderhalf jaar geleden. “We zijn zot op het Antwerps en begonnen anderhalf jaar geleden met een aantal typisch Antwerpse woorden op t-shirts en truien te printen: ‘Mokke’, ‘Apsjaar’ of ‘Na zen wer’ bijvoorbeeld. Dialect vinden we iets moois en Antwerps is natuurlijk een wereldtaal”, lacht Mathias. “In het begin maakten we die t-shirts en truien enkel voor vrienden en familie. Er kwam echter al snel zoveel vraag naar dat we een webshop zijn gestart. De eerste collectie met Antwerpse uitspraken maakten we zelf, maar nu laten we ons voor nieuwe collecties inspireren door leden van de Facebookgroep ‘Liefhebbers van ‘t Antwerps dialect’. In een poll kan daar gestemd worden op welk typisch Antwerps woord of uitroep op de volgende t-shirt zal prijken. Elke dag lanceren we daar ook een ‘woord van de dag’, typisch Antwerpse liedjes en uitspraken”.

Enter Johannes Faes, beter bekend als stadstroubadour Tourist Le Mc. “Ongeveer een jaar geleden gingen we naar een optreden van Wally, het soloproject van de gitarist van Tourist Le Mc. We waren toen al bezig met de truien en droegen er eentje met het opschrift ‘Paljas’”, vertelt Mathias. “Na het optreden waren we naar Tourist gegaan om een foto te vragen en hij begon zelf over die trui en waar we die vandaan haalden. Hij zei dat als hij ooit eigen t-shirts nodig had, hij eens aan ons zou denken. We hebben toen al onze gegevens aan hem meegegeven. In december kregen we plots een telefoontje van zijn manager om te vragen of we interesse hadden in een samenwerking. We waren direct heel vereerd, want als er één ambassadeur is van ‘t Antwerps dialect dan is het wel Tourist Le Mc. We zijn echt ongelofelijk content dat we nu met ons idool kunnen samenwerken!”.

De eerste vrucht van die samenwerking zijn twee t-shirts en een trui van ‘We begrijpen mekaar’, het nieuwe album van Tourist Le Mc. “We hebben, een beetje verrassend misschien, ook een rompertje voor baby’s: ‘Welkom nieuw leven’, een referentie naar het liedje dat hij schreef voor de geboorte van zijn laatste kindje. Leuke extra is dat alles van Kleir in 100 procent bio-katoen gemaakt wordt, voor Tourist was dat ook vrij belangrijk”.

De nieuwe collectie is te koop via de webshop Kleirantwerp.be en op alle optredens van Tourist Le Mc.