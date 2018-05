Klant wandelt Decathlon buiten in gestolen outfit 11 mei 2018

Dinsdagochtend werd een 34-jarige dief op heterdaad betrapt in Decathlon op de Noorderlaan. De winkelinspecteur zag hoe de verdachte de winkel verliet met een nieuw paar schoenen aan zijn voeten en hield hem staande. In het pashokje dat de verdachte had verlaten werden enkele kleren gevonden. Uit de controle door de politie ter plaatse, bleek dat de volledige outfit van de verdachte gestolen was in de winkel. De winkel kon enkel de sportschoenen terugnemen omdat de rest van de kledij beschadigd werd. De verdachte werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. (PLA)