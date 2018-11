Klant van café Den Draak gaat aan de haal met pet van overleden stamgast

BJS

15 november 2018

15u52 0

In café Den Draak op de Draakplaats heeft een klant woensdagavond een petje met grote emotionele waarde gestolen. “De ‘Dudha’-pet was een aandenken aan Sam, onze overleden vriend.”

In de zomer van 2016 overleed Sam Dudha (25) na een ongelukkige val met zijn fiets in de Van Immerseelstraat in Antwerpen. Om hem te eren, werden na zijn dood blauwe petjes met het opschrift ‘Dudha’ uitgedeeld aan zijn vrienden.

Eén van de petjes kreeg een prominente plaats in Den Draak, het stamcafé van Sam. Tot woensdagavond er een klant mee vandoor ging.

In handtas van vriendin verstopt

“Op camerabeelden is te zien hoe een klant het petje meegrist en in de handtas van zijn vriendin stopt”, vertelt cafébaas Hannes Peeters. “De ‘Dudha’-pet lag bovenop een grote collectebus op onze toog. We organiseren in Den Draak namelijk een inzamelactie in het kader van de Warmste Week. Op 23 november wandelen drie vrienden van Sam naar Knokke ten voordele van Save, een vzw voor ouders van verongelukte kinderen.”

Oproep

“Alsof de diefstal van de ‘Dudha’-pet niet genoeg was, heeft een vriend van de dief dezelfde avond de collectebus even van de toog genomen”, gaat Hannes verder. “Jammer genoeg is op de camerabeelden niet te zien of er effectief geld is verdwenen.”

Café Den Draak lanceert nu een oproep. “Misschien heeft de dief het niet beseft, maar de ‘Dudha’-pet heeft een grote emotionele waarde. We willen ze terug.”