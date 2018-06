Klant The Villa neergestoken 12 juni 2018

02u51 0

Bij een ruzie in de dansclub The Villa is een klant levensgevaarlijk gewond geraakt. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Twee klanten kregen het met elkaar aan de stok. Eén van hen greep een kapotte fles of een glas en haalde uit naar. Hij raakte het 36-jarige slachtoffer in de halsstreek. De portiers kwamen tussenbeide en konden de dader, een 29-jarige verdachte, vasthouden tot de politie er was.





Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis. De dader is voorgeleid bij het Antwerpse parket. (PLA)