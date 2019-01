Klant duwt toiletdame karaokebar omver: 60 uur werkstraf gevraagd BJS

15 januari 2019

13u53 0

De toiletdame van de populaire karaokebar Bonaparte op de Grote Markt in Antwerpen eist een schadevergoeding van een klant. De vrouw had van de man een duw gekregen en was hard op de grond terechtgekomen.

Beklaagde M.F. is een familielid van de baas van het café. Volgens de procureur vond hij het op 15 mei 2016 nodig om zich te moeien met hoe het personeel het werk verrichtte. Dat was tegen de zin van een medewerker. Er ontstond een vechtpartij waarbij de beklaagde zijn tegenstander een kaakslag verkocht. De toiletdame wilde de twee uit elkaar halen, maar moest het zelf ontgelden. M.F. duwde haar omver. De vrouw was als gevolg van de duw acht dagen arbeidsongeschikt en kwam dinsdag in de rechtbank een schadevergoeding eisen.

De procureur eist voor de feiten een werkstraf van 60 uur, maar M.F. wil liever een autonome probatiestraf. Mogelijks krijgt hij een cursus agressiebeheersing opgelegd.

Vonnis op 19 februari.