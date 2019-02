Klacht Z en EB tegen Het Laatste Nieuws en HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek deels gegrond Redactie

27 februari 2019

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van mevrouw Z en haar echtgenoot EB tegen Het Laatste Nieuws en HLN.be deels gegrond verklaard. Volgens het artikel had bestuurder EB van een moskee in Borgerhout bekend dat hij een 10-jarig meisje seksueel misbruikt had.

De journalist maakt aannemelijk dat de vertrouwelijke bronnen waarop hij zich baseerde geloofwaardig waren en op de hoogte waren van de stand van zaken van het gerechtelijk onderzoek, en dat hij hun verklaringen over de bekentenissen van de verdachte getrouw heeft weergegeven. De klacht is op dit punt ongegrond.

De journalist heeft in zijn artikel de eerste letter van de voornaam en de volledige familienaam van de verdachte genoemd in plaats van omgekeerd. Dat is zeer onzorgvuldig en daarom is de klacht op dit punt gegrond.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.