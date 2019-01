Klacht tegen Sligro verworpen: dossier ligt opnieuw in handen van stad ADA

10 januari 2019

13u55 0 Antwerpen De provincie Antwerpen heeft de klacht van Metro tegen de komst van Sligro niet ontvankelijk verklaard omdat de rechtstreekse concurrent zich te laat mengde in de debatten. Het dossier ligt nu opnieuw in handen van de stad.

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft de klacht van Metro tegen de komst van de Nederlandse detailhandel Sligro niet ontvankelijk verklaard. De provincie oordeelt dat Metro zich te laat in de debatten kwam mengen nadat ze eerder niet had deelgenmomen aan de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In een eerdere procedure had drankenhandel Gagelmans zich wel verzet tegen de komst van Sligro. Die klacht werd wel ontvankelijk verklaard maar ondertussen heeft Gagelmans zich teruggetrokken. Het gerucht gaat dat Sligro de drankenhandel ondertussen overnam maar dat wilde CEO van Sligro Rudi Petit-Jean bevestigen noch ontkennen.

Het hele dossier rond Sligro keert nu terug naar het college van schepenen en burgemeester van de stad Antwerpen. Ondertussen blijft Sligro voorlopig wel gewoon open.

Meer over Sligro

Metro

Antwerpen