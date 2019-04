Kipdorpbrug komt piepen aan Rooseveltplaats ADA

08 april 2019

17u54 0 Antwerpen Terwijl de zestiende-eeuwse Kipdorpbrug ter hoogte van de Teniersplaats stilaan verdwijnt onder de nieuwe sporen van de tramlijn, komt de brug iets verder op de Rooseveltplaats piepen. De komende weken zullen archeologen de eerste brugpijlen en de landzijde van de brug verder onderzoeken.

Eerste onderzoek leert ons dat de eerste brugpijler ooit gerenoveerd is in baksteen en dat de kraagsteen in een gemetste opening verwijst naar een mechanisme van de vroegere houten ophaalbrug. Ook de muur van het brughoofd aan landzijde werd vrij gelegd. Hier konden de archeo­logen ook een verbou­wings­fase vaststellen in baksteen, waarschijn­lijk uit de 19de eeuw. Na het archeologisch onderzoek gaat de aannemer de putten opnieuw dichten en gaat de aanleg van de riolering en wegenis verder.

De zestiende-eeuwse Kipdorpbrug was ruim negentig meter lang en zeven meter breed en gold als een van de belangrijkste toegangspoorten naar het historische stadsdeel van Antwerpen.