Kiosk 8 heeft nieuwe delicatesse: wafelfrietjes combineren het beste van culinair België Dieter Lizen

23 december 2018

18u06 0

Aan het Astridplein nummer 8 kan je sinds kort langs bij Kiosk 8 voor ‘wafelfrietjes’, eigenlijk een soort combinatie van drie Belgische specialiteiten. Het zijn immers wafels in de vorm van frietjes, afgewerkt met chocolade en andere toppings.

Patissier Maxine Van Meirvenne werkte al in sterrenrestaurants zoals ‘t Zilte en Het Gebaar, maar staat nu in Kiosk 8 met haar wafelfrietjes. “Wafelfrietjes lijken op churros, de gefrituurde Mexicaanse lekkernij. Maar het is wel degelijk een wafelbeslag en ze worden ook gebakken in een wafelijzer in plaats van gefrituurd. Ze zien eruit als frietjes en we serveren ze ook in een bakje zoals frietjes. Bovenop komen dan verschillende toppings naar keuze om ze een beetje extra crunch en versiering te geven”. Maxine heeft ook 5 soorten warme chocolademelk in de aanbieding, ideaal voor na een middag kerstshoppen.

In januari opent hier ook nog Chocolate Nation, het Belgische chocolademuseum waar je alle aspecten van onze nationale trots kan ontdekken op 4.000 vierkante meter.