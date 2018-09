King of the Court komt naar Antwerpen 07 september 2018

02u48 0

Op de Plantinkaai wordt een heus beachvolleystadion opgetrokken voor het spectaculaire King of the Court. Dat is een beachvolleytornooi in een festivalsetting en gaat door op 8 september. Dit is daags nadat het spektakel de kick-off beleefde in het Nederlandse Utrecht. Onze Belgische kampioenen Dries Koekelkoren en Tom Van Walle nemen het in deze nieuwe competitie op tegen de top van de wereld. Ook de Europese- en wereldkampioenen treden aan in Antwerpen. De volgende titelmanches van King of the Court staan gepland in Hawaï en Californië. King of the Court is een elimination race. De eerste ronde bestaat uit vijf teams die in één wedstrijd het gedurende 20 minuten tegen elkaar opnemen en bij elk punt doorschuiven. De verliezer ligt meteen uit het toernooi. In de tweede ronde blijven er zo vier teams over en wordt er 16 minuten gespeeld. In de finaleronde voor elke poule treden nog drie teams aan die spelen tot één duo 15 punten bereikt. Er valt zo 450.000 dollar te winnen met de King of the Court series. (ADA)