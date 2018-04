Kindjes zetten hogeschool op stelten 12 april 2018

Zo'n 35 kinderen konden gisteren beroep doen op de beginnende expertise van de studenten pedagogie van de Karel de Grote Hogeschool. Zij hadden van hun campus Zuid aan de Brusselstraat een heus kinderparadijs gemaakt. De campus werd omgedoopt tot Kamp Zuid en moest een uitnodigende dag zijn voor de kinderen. Er werd gedanst, gerust en verstoppertje gespeeld. In deze eerste testeditie ging het vooral om kinderen van personeelsleden maar in de toekomst wil de school ook kinderen uit de buurt aanspreken. Zo hopen ze vanaf volgend jaar een opvang in alle schoolvakanties te voorzien. (NBA)