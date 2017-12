Kinderwagen gestolen 02u41 0

Voorbijgangers zagen maandag aan de Jan Davidlei op het Kiel een auto geparkeerd waarvan een ruit was ingeslagen. De politie kwam ter plaatse en zag dat de achterste ruit van de wagen ingeslagen was. De deuren waren nog slotvast. Via de databanken van de politie kon de eigenaar gevonden worden. Ze kwam ter plaatse en zag meteen dat haar dure kinderwagen uit de koffer was gehaald. Er is geen spoor naar de dader(s). (BSB)