Kinderverzorgster die 14 peuters mishandelde, moet niet naar cel Patrick Lefelon

12 december 2018

De voormalige kinderverzorgster C.F. (23) uit Schoten wordt schuldig bevonden het mishandelen van 14 peuters in de intussen opgedoekte Kiddy Watch-crèches in Antwerpen en Schoten. Zij krijgt een straf van 2 jaar, volledig met uitstel. De uitbaters van Kiddy Watch die een schadevergoeding hadden geëist, werden door de rechter wandelen gestuurd.

De gewezen kinderverzorgster C.F. hoeft de twee jaar cel niet uit te zitten als zij zich aan enkele voorwaarden houdt. Zo krijgt ze een verbod om met kinderen te werken en moet zij een psychotherapeutische begeleiding en een cursus agressiebeheersing volgen.

Begrip voor moeilijke werkomgeving

De rechtbank heeft begrip voor de moeilijke omgeving waarin C.F. moest werken. “Sommige dagen stond zij alleen in voor 10 kinderen. Dat doet echter niets af van de ernst van de feiten. Weerloze kinderen werden systematisch mishandeld. De kinderen stonden extreme angsten uit, zoals blijkt uit een camerabeeld waarbij een peuter 13 minuten lang op dezelfde tegel blijft staan nadat hij door C.F. is gestraft.”

Het parket vervolgde de 23-jarige C.F. op basis van de beelden van bewakingscamera’s in de crèches en van de medische attesten voor het mishandelen van 14 slachtoffertjes. “Maar wellicht waren het er meer”, zei procureur Els Traets. “Ze heeft een halfjaar lang in de crèches van Kiddy Watch gewerkt. Toch waren er enkel van tien dagen camerabeelden beschikbaar. Daarop was te zien hoe er quasi elke dag wel klappen vielen.”

C.F.’s advocaat Tim Smet haalde tijdens zijn pleidooi uit naar de Kiddy Watch-uitbaters. Hij verweet hen dat ze door het uitbuiten van hun personeel een gevaarlijke situatie hadden gecreëerd. “Als je dan, zoals mijn cliënte, niet sterk in je schoenen staat en ook nog met persoonlijke en psychische problemen kampt, dan krijg je dit.”

Gewezen kinderverzorgster C.F., die nu in een supermarkt werkt, had op het proces zelf haar diepe spijt betuigd aan de ouders van de kinderen. “Ik verdien het om gestraft te worden. Nooit wil ik nog met kinderen werken. Ik ben daar niet voor geschikt.”

Uitbaters crèche krijgen niets

De crèches van Kiddy Watch raakten kort na de feiten hun erkenning door Kind & Gezin kwijt. De evaluatierapporten vertoonden al langer zware tekortkomingen. De uitbaters legden uiteindelijk zelf de boeken neer.

Op het proces eisten zij tot ieders verbazing wel een schadevergoeding, maar de procureur gaf hen een veeg uit de pan. “De werkomstandigheden in de crèches waren abominabel. De verzorgster stond soms alleen in voor de zorg van een tiental kinderen. Ze verdiende 6 à 7 euro per uur. Amper 900 euro in de maand.”

De rechtbank denkt er ook zo over. De uitbaters van de crèche krijgen geen schadevergoeding toegekend. Voor de ouders werden wel morele en materiële schadevergoedingen toegekend.