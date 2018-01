Kinderen proeven letterlijk van PIVA 25 januari 2018

De provinciale middelbare school PIVA stelde gisteren de deuren open tijdens een DOE-dag. Kinderen uit het zesde leerjaar konden er komen proeven van de verschillende richtingen die de school aanbiedt: van slagerij tot bakkerij, van hotel tot toerisme. Dat deze richtingen het goed doen, blijkt uit de inschrijvingen die elk jaar lichtjes stijgen maar ook aan de honderden kinderen die samen met hun ouders kwamen proeven van de lekkernijen.





Slagerij of bakkerij?

Toch merk je dat er nog steeds een negatieve connotatie hangt over dergelijke opleidingen. "Het zijn allemaal beroepen die geen traditionele kantooruren kennen. Neem daarbij het weekendwerk en je weet ook dat je hard je best moet blijven doen om deze richting aantrekkelijk te maken. Daarom doet het opnieuw deugd zo vele kinderen te mogen ontvangen op deze DOE-dag", vertelt directeur Julie Sels. Dat harde werkt schrikt mogelijk toekomstige leerling Torrès (11) niet af. "Ik twijfel nog tussen slagerij of bakkerij. Maar ik moet pas in het derde jaar kiezen. Ik ben heel graag met eten bezig. Thuis maak ik graag pannenkoeken en cake en bak ik graag speciale omeletten", vertelt hij. Torrès zette alvast de eerste stapjes in de wereld van de slagerij en keek gefascineerd toe hoe worstjes gemaakt worden. Acteur en televisiemaker Jan Van Looveren, zelf oud-leerling, daagde de leerlingen alvast uit om een bekend monument na te bouwen in eetbare materialen. Op de opendag op 28 april kan iedereen die resultaten bewonderen. (ADA)