Kinderen maken zelf Barok-kunstwerken in Middelheimmuseum 26 april 2018

Wat veel mensen niet weten is dat ook jongeren meewerken aan het Barokjaar. Twee klassen van 15 kinderen (van 6 tot 12 jaar) uit het jeugdatelier van de Academie Hoboken en kinderen van ontmoetingscentrum Nova werken elke woensdagmiddag aan een groot kunstwerk voor het barokfestival, in het kader van de expo 'Experience Traps' in het Middelheimmuseum.





De Rotary Club in Mortsel voorziet het project van de nodige materialen zoals papier, verf en viltstiften. In de atelier-serre van het Middelheimmuseum kregen de kinderen wat kunstzinnige tips en ze daarna meteen zelf aan de slag.





"We proberen de kunst van het museum op een heel praktische manier over te brengen naar de kinderen. Niet enkel door er over te praten, maar vooral door de werken in het park te gaan bekijken en er eens aan te voelen", zegt Ariane Ceulemans van het MiddelheimMuseum.





Een lange tunnel van schilderijen, kunstwerken en tekeningen, dat is wat de kinderen gaan creëren. "Vandaag maken we al kunstwerken, maar daarna moet er nog een tunnel gebouwd worden en alles nog klaargezet worden. Dat kan ook nog wel een dag of twee duren", zegt Noa.





Het sluitstuk van dit project wordt de inhuldiging van het mega-kunstwerk op 30 mei. De kinderen zullen hun eigen werk dan plechtig inhuldigen in het Middelheimmuseum.





Daarna zal het te zien zijn op verschillende locaties in Antwerpen. (DILA)