Kinderen maken musical in 4 dagen

Foto Klaas De Scheirder De kinderen tijdens de repetities.

Zestien jongens en meisjes tussen zes en twaalf jaar oud bereiden zich in basisschool De Kleine Jacob voor op de musical Alice in Wonderland. De Antwerpse vzw Ministerie van fantasiebevordering organiseert tijdens de kerstvakantie een musicalkamp waar de kinderen niet alleen leren dansen, zingen en acteren maar ook zelf instaan voor de decors en de kostuums.





"En dat allemaal in amper vier dagen tijd", lacht Bianca van der Heijden van de vzw. "Maar dat lukt hoor. Het is een heel gemotiveerde groep. Vandaag zijn we gestart met het maken van het animatiefilmpje dat de musical zal inleiden."





Na een uurtje dans verhuist de hele groep naar de dramadocent die de kinderen de kneepjes van het acteervak onder de knie leert krijgen. "Maar we verplichten de kinderen tot niets. Als een kind zich liever bezig houdt met het maken van een kostuum, krijgen ze een kleiner rolletje op het podium en omgekeerd", vertelt Bianca. Op vrijdag kunnen de ouders hun kroost aan het werk zien want dan zal de musical opgevoerd worden. Maar eerst nog drie dagen intens repeteren.





(ADA)