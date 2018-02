Kinderen aan zet in Antwerpen Schaakt 06 februari 2018

Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) en Jeugdschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) mogen de openingszetten doen, maar morgen (woensdag 7 februari) spelen zes- tot twaalfjarige kinderen de hoofdrol in Antwerpen Schaakt. Het toernooi in het Felixpakhuis verwacht circa 120 deelnemers.





Stuwende kracht achter het evenement is het team van stedelijke basisschool Via Louiza, dat er al zes jaar de schouders onder zet. "Een spelletje schaak heeft een positieve invloed op de leerontwikkeling van kinderen, smeedt vriendschappen en verbetert de sociale vaardigheden", zo klinkt het. Drie keer per week maken juffen Kim Feremans en Tanya Paulussen tijd voor schaaklessen tijdens de middagpauze. Meester Julian van schaakclub Brasschaak begeleidt de schaakles op maandag. Ook na school is er nog een schaakgroep.





Leuk extraatje voor de jonge schaakfanaten: ze spelen niet enkel tegen elkaar, maar kunnen het ook simultaan opnemen tegen een uitstekende volwassen speler.





Felixpakhuis, Godefriduskaai 30, 2000 Antwerpen, woensdag 7 februari, vanaf 14 uur. Prijsuitreiking om 17 uur. (PHT)