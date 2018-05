Kinderdagverblijf proefkonijn voor nieuwe luchtzuiveringstechnieken 30 mei 2018

Vijf partners uit Vlaanderen en Nederland gaan samenwerken aan innovatieve oplossingen om de binnenlucht voor kinderen te verbeteren. Het Europese Interregionaal project Zuivere Lucht (Zulu) wil werken met 'living labs' en gaat innovatieve luchtzuiveringsinstallaties testen in een Antwerps kinderdagverblijf.





Living labs, dat zijn burgers en scholen die samen met de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en de Universiteit Antwerpen zullen gaan experimenteren rond luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld verluchting of beplanting zouden daarin een rol kunnen spelen.





De huidige generatie luchtfilters werkt mechanisch, waardoor filters snel vollopen met dioxidedeeltjes en veel onderhoud nodig hebben. De Universiteit Antwerpen en VFA Solutions onderzoeken of deloftevolle nieuwe technologie plasmakatalyse niet beter werkt. Deze techniek zorgt ervoor dat de vervuilde lucht omgezet wordt naar chemische bouwstenen zoals water, zuurstof, en koolstofdioxide. In Antwerpen en Den Haag zal deze innoverende technologie getest worden in een kinderdagverblijf en een school.





Naast de terugbetaling van luchtfilters in 15 scholen langsheen street canyons door de stad, start binnen de maand een project in 15 scholen van het stedelijk onderwijs waar een jaar lang de binnenluchtkwaliteit gemeten zal worden. "De leeromgeving heeft een belangrijke effect op de leerprestaties van een kind. De leerwinst van kinderen daalt in een omgeving met slechte luchtkwaliteit", zegt schepen van Onderwijs Marinower. "Daarom ben ik blij dat er na twee jaar hard werken, eindelijk een subsidiereglement voor luchtzuiveringsinstallaties in scholen is." (DILA)