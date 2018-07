Kinderdagverblijf op Nieuw Zuid 07 juli 2018

De projectontwikkelaar heeft in de wijk Nieuw Zuid ook een kinderdagverblijf gebouwd. Geheel in de duurzame stijl van de wijk, inclusief een aansluiting op het warmtenet. Nu het is afgewerkt, zal de stad overgaan tot de aankoop ervan. 'Tutters en Bellen' gaat het kinderdagverblijf uitbaten. Het kinderdagverblijf is gebouwd volgens de passiefhuisstandaard met driedubbel glas, doorgedreven isolatie, energiezuinige technieken voor ventilatie met warmteterugwinning, energiezuinige verlichting en vloerverwarming. Het warm water wordt aangemaakt via het warmtenet van Nieuw Zuid. (BJS)