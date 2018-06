Kinderboerderij zoekt helpende handen 12 juni 2018

02u46 0

De boeren van de kinderboerderij in het Rivierenhof kunnen wel wat hulp gebruiken. Leer daarom op 8 juli de dieren op de Kinderboerderij beter kennen en steek ondertussen ook een handje toe. Stallen proper maken, werken in de moestuin, graantjes malen en de dieren eten geven. Er is werk en plezier voor jong en oud. Voor kinderen vanaf 6 jaar én hun begeleiders. Helpen is gratis, maar vooraf je deelname reserveren is noodzakelijk. Je kan vanaf vandaag online aanmelden via https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof.html (NBA)