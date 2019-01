Kijk nog maar eens goed naar Onze-Lieve-Vrouwetoren: kathedraal gaat weer 2 jaar in de steigers ADA

21 januari 2019

17u28 0

Het nieuws gisteren dat de toren van de kathedraal opnieuw zou verdwijnen achter stellingen, verraste heel wat Antwerpenaars op sociale media. Op Facebook vroegen mensen zich af waarom er opnieuw stellingen moesten komen nadat de vorige nog niet zo lang geleden verdwenen waren. “Dat heeft alles te maken met de aanvang van een nieuwe fase in het restauratieproces van de kathedraal”, weet Liesbet Brzyk, woordvoerder van schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Het is niet zo dat we ondoordacht eerst de stelling afbreken om die nadien terug op te bouwen. Alles past in een veel groter kader”, verzekert ze.

Vandaag werd gestart met de opbouw van de stellingen. Die zullen de komende twee jaar blijven staan voor de renovatie van de buitenkant van de toren. Ook de wijzerklok zal even verdwijnen voor restauratie. Op de stelling zal binnenkort een nieuw werk van stadsdichter Maud Vanhauwaert pronken. Hoe dat er zal uitzien, blijft voorlopig nog even een verrassing.