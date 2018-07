Kiesprogramma Groen is 100 pagina's lang 02 juli 2018

Het kiesprogramma van Groen is een lijvig boekje geworden van zo'n 100 pagina's. "Niet geschreven door studiediensten maar wel door de 200.000 mensen die we ontmoet en gesproken hebben", zegt lijsttrekker Wouter Van Besien. Groen heeft drie 'werven' klaar die ze wil uitvoeren. De eerste is gezonde lucht en veilig verkeer. "Het is echt genoeg geweest. We mogen ons niet neerleggen bij de belabberde luchtkwaliteit. We moeten voor een ambitieus mobiliteitsplan gaan, minder auto's en meer plaats voor voetgangers en fietsers."





Ten tweede wil Groen betaalbare en goede woningen; zo moet in elk nieuw project tweederde betaalbare woningen komen. Ten derde wil Groen komaf maken met discriminatie en stigmatisering. Groen stelde zaterdag ook zijn bijzonder vrouwelijke lijst voor. Zo staan er meer vrouwen dan mannen op, 1 op 4 is jonger dan 30, 20 procent is senior en 40 procent heeft een migratieachtergrond. (NBA)





