Kielse Winterspelen: dromen van andere overkapping 19 februari 2018

De overkapping van de Ring is nog een toekomstdroom, op het Kiel hebben ze al meer dan drie decennia een overkapt stukje A12: de Jan de Vostunnel. Helaas is met die middenberm van de Jan de Voslei nooit iets leuks gedaan. Tot deze week. Studenten van de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen lieten er hun fantasie op los. Wat uitmondde in de 'Kielse Winterspelen'. En het mocht een beetje zot zijn. De Zwitsers-Belgische architect Julien Ineichen gaf mee de richting aan en sleepte een jacuzzi aan. Wie het droger wilde, kon een partijtje panna spelen of gewoon fietsen.





Bedoeling? "De studenten uit hun comfortzone halen, zeg maar van achter hun ontwerptafel", zegt Ineichen. "We willen tonen dat je met kleine ingrepen buurtbewoners samen kan brengen. Mensen dromen van een zwembad? Goed, dan zetten wij een jacuzzi. Of knippen we even een rijstrook van de drukke Jan de Voslei weg. Architecten 'communiceren' graag met plannen, maar om de mensen mee te krijgen, moet je durven te experimenteren." (PHT)