Kiel neemt afscheid van acteur en horecafiguur Victor Zaidi: “Antwerpen telt nu een fenomeen minder”

BJS

12 december 2018

22u29 2 Antwerpen Acteur en horecafiguur Victor ‘Vic’ Zaidi (52) is woensdagavond herdacht in het Olympisch Stadion, de thuishaven van zijn geliefde Beerschot. Vic overleed eind november in Roemenië na een hartfalen. “Ongelofelijk hoe hij mensen op hun gemak kon doen voelen. Wat gaan we ‘Vicske’ missen.”

Een afscheid in het legendarische Olympisch Stadion op het Kiel: het is weinigen gegund. Maar voor een fan van het eerste uur als Vic maakte de club graag een uitzondering. Bestuurslid Walter Damen: “Vic was supporter in hart en nieren. Toen we hoorden dat zijn broer Ludo een zaal voor de plechtigheid zocht, hebben we niet getwijfeld. We denken er nu zelfs aan om ergens in het stadion een aandenken aan Vic te plaatsen. Zo kan iedereen – ja, óók Vics vrienden die voor Antwerp supporteren – hem komen eren.”

De plechtigheid vond woensdagavond plaats in Club 155, het clubrestaurant op de eerste verdieping van het stadion. Het zaaltje zat afgeladen vol met mensen die Vic een laatste eer wilden bewijzen. Het merendeel van de aanwezigen leerde Vic kennen het Antwerpse nachtleven, waar hij begin jaren 90 naam en faam maakte. Zo stond hij lange tijd achter de toog van de bekende studentenkroeg (en vaste stek van de faculteit Rechten) Hill Diar. Nadien opende hij nog twee eigen zaken: The Goodlife op de Ossenmarkt en de Volksvriend aan de Vogelenmarkt. Ook in café ’t Bolleke, in de schaduw van de kathedraal, was hij een graag geziene barman.

Ook Walter Damen, naast Beerschot-bestuurder ook strafpleiter, leerde Vic kennen in de Hill Diar. “Vic was écht een fenomeen. En daar zijn er tegenwoordig véél té weinig van”, speechte Damen. “Toen ik zijn overlijden vernam, kwamen er spontaan warme herinneringen uit mijn studententijd naar boven. Bij Vic in Hill Diar voelde je je gewoon op je gemak. Ook al had je tweede zit of zat je liefdesleven even niet mee. Vic hielp je er wel bovenop.”

Bij het grote publiek raakte Vic dan weer bekend door zijn andere passie: acteren. Hij speelde mee in ‘Ad Fundum’, de debuutfilm van Erik Van Looy over een uit de hand gelopen studentendoop. Nadien volgden er nog verschillende gastrollen in films als ‘Dief!’ en series als ‘Flikken’, ‘Spoed’, ‘Zone Stad’, ‘Crimi Clowns’ of meer recent ‘De Buurtpolitie’ en ‘Professor T’. Maar ook in ‘Chris&Co’, het komisch typetjesprogramma van Chris Van den Durpel, was hij een vaste gast als sidekick van Snellen Eddy.

Acteur Axel Daeseleire leerde Vic goed kennen tijdens de opnames van Ad Fundum. Ook hij nam het woord. “Ik bewonder Vics welbespraaktheid. Hij was enorm goed met taal. Maar zijn beste eigenschap als acteur was ongetwijfeld die typische blik van hem. Hij kon naar je kijken op een manier dat je er stil van werd. Vic en ik deelden allebei de passie voor de nacht, de muziek … en het bier (lacht). We hebben samen meermaals plaatjes gedraaid in het Antwerpse nachtleven. Zoveel mooie herinneringen.”

Jeugdvriend Koen haalde dan weer herinneringen op aan hun “onbezorgde tijd” bij de jeugd- en de studentenbeweging. Vooral Vics intelligentie en zijn sociale karakter zullen hem bijblijven. “Ik durf ervoor te wedden dat veel mensen hier in de zaal elkaar dankzij Vic hebben leren kennen. Want Vic bracht mensen samen. Zo was hij.”