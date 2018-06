Kiefer Sutherland komt zingen op het Kiel 12 juni 2018

De Canadese acteur Kiefer Sutherland (51) kennen we vooral van '24' en 'Designated Survivor', maar op dinsdag 19 juni om 19 uur staat hij als muzikant op het podium in zaal Zappa op het Antwerpse Kiel. Sutherland bracht twee jaar geleden zijn eerste album uit: 'Down in a Hole'. Het leverde hem goede kritieken op. Het genre? Country. Intussen trekt hij de wereld rond met zijn band. Niet altijd op de grote, voor de hand liggende podia. Dinsdag 19 juni houdt hij halt op het Kiel, in de Zappa (August Leyweg 6).





Tickets (32,32 euro) te koop via zappa.be (PHT)