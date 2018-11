Kiebooms herleeft als restaurant 70 jaar na opening Dieter Lizen%

28 november 2018

18u46 0

Het legendarische muziekcafé Kiebooms heropent op 15 december als een sociaal restaurant met plaats voor livemuziek. In de zaal en de keuken zullen vooral ex-verslaafden, vluchtelingen en langdurig werklozen de dienst uitmaken. Een probleem met de elektriciteit verlaatte de opening met twee weken, maar valt nu precies samen met de opening 70 jaar geleden door Leo Kiebooms op 15 december 1948.



Twee jaar na de sluiting blaast vzw Het Rekreatief nieuw leven in het legendarische café Kiebooms. De naam en de jaren ‘50 look & feel blijven behouden maar het café wordt een restaurant, met betaalbare gerechten uit grootmoederskeuken.

“Na Villa Mariënborg in Wilrijk en het Meihof in Edegem is dit het derde sociaal project voor de vzw. Naast een eethuis en feestzaal runnen we ook nog een groendienst.”, zegt Joeri Arts, directeur van de vzw Rekreatief. “We hebben in totaal 80 man in dienst, bijna allemaal mensen die te weinig kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Vluchtelingen uit oorlogsgebied, mensen met een verslavingsproblematiek of zware schulden. Bij sommige komt daar nog een moeilijke familiale situatie of de zorg voor een gehandicapt kind bij. Bijna allen zijn ze langdurig werkloos en kwamen via de vdab of het ocmw bij ons terecht”.

De vzw brengt hen een aantal dingen bij en laat hen opleidingen volgen. “Dat gaat van heel simpele afspraken zoals ‘je moet je elke dag wassen’ tot een opleiding tot kok bij de piva. De keukenploeg zet klassiekers zoals een perfecte vol-au-vent en stoofvlees op tafel onder leiding van chef Pieter Deblieck, die in zaken zoals de Manie al zijn sporen verdiende. “Sommige bedrijven met sociale inslag werken met aparte ‘begeleiders’ per project. Bij ons is iedereen op de werkvloer die niet tot de doelgroep behoort een stukje ‘begeleider’. Werken met deze kwetsbare doelgroep vraagt een eigen aanpak. Je moet streng zijn, maar af en toe ook iets door de vingers kunnen zien. Een bullebak als Gordon Ramsay als chef, dat zou hier niet werken”.

Café Kiebooms, genoemd naar de Antwerp-voetballer die het café in 1948 overnam, beleefde zijn glorietijd in de zestiger jaren toen heel Antwerpen uitging op het toen bruisende De Coninckplein. Na de dood van Leo Kiebooms sloot de zaak voor twee decennia. In 2010 heropende de zaak als podiumcafé, maar na zes jaar ging de zaak, na financiële problemen en een opgelegde sluiting voor geluidsoverlast op de fles. “De buurt is in al die jaren fel veranderd, maar het gaat nu wel terug omhoog op het plein”, zegt Joeri. “Koffiebar Viggo’s, de Beerlovers bar of het café Beautiful Planet van de man van Yasmine Kherbache, allemaal fijne zaken die het plein nieuw leven inbliezen. Ik geloof rotsvast in deze buurt en de sfeer van deze zaak”.

De Kiebooms wil vooral jazz op de playlist en ook elke donderdag van 20u tot 22u livemuziek programmeren. “We hebben een uitstekende relatie met de buren en gaan puur voor akoestische optredens. We sluiten ook op tijd, in de week om 22u en om 23u op donderdag, vrijdag en zaterdag. Dat doen we om onze kwetsbare doelgroepmedewerkers te beschermen”.

De opening is voorzien op 15 december “Eigenlijk wilden we 1 december openen, maar omdat er voor de nieuwe keuken 380 volt nodig is en ook in de bovenliggende appartementen de elektriciteit moet aangepast worden, zal het twee weken later zijn. Niet zo erg, want op 15 december zal het exact 70 jaar geleden zijn dat Leo Kiebooms het café Olympia heropende als ‘café Kiebooms’. De cirkel in de Kiebooms is dus rond”, besluit Joeri.