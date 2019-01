Kickbokser krijgt kogel in been bij ripdeal Redactie

21 januari 2019

10u57 0

Kickbokser Morad S. is vorige donderdag slachtoffer geworden van een ripdeal. De man had volgens bronnen in het milieu samen met twee kennissen in zijn appartement in de Van der Meydenstraat in Borgerhout afgesproken voor een drugsdeal.

Vermoedelijk Nederlandse verkopers hadden beloofd om cocaïne mee te brengen. In plaats van drugs te leveren trokken zij een wapen, losten één schot en gingen er met het geld van de Antwerpenaars vandoor. Hoe groot de buit is, is niet geweten. Voor één kg cocaïne moeten dealers al vlug 25 tot 30.000 euro aan hun leveranciers neertellen.

Advocaat Omar Souidi, die Morad S.verdedigt, wilde gisteren niet reageren op het incident. Hij moet zijn cliënt eerst nog spreken. De federale politie onderzoekt de schietpartij.

Morad S., in 2013 nog Europees kampioen kickboks in zijn categorie, werd in het been geraakt. Wat zijn rol was bij dit incident is niet duidelijk. Mogelijk was hij door enkele kompanen meegevraagd als "bodyguard". De man verscheen in het verleden al voor de rechtbank voor een vechtpartij en voor een drugshandel.

Drie jaar cel

In 2017 viel de politie bij hem binnen in een groot drugsdossier. De speurders vonden toen zes gsm's, waaronder 2 blackberry's met beveiligde sim-kaart, € 3.500 cash en een precisieweegschaal, verstopt onder de verwarmingsketel. Morad S. werd toen tot drie jaar cel veroordeeld voor het uitbaten van een cannabisplantage en de verkoop van cocaïne. Hij kreeg ook een boete van 3.000 euro. (PLA)