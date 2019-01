Kherbache trekt federale lijst voor socialisten, Beels duwt voor Vlaams parlement philippe truyts

10 januari 2019

Yasmine Kherbache (sp.a) trekt de federale kamerlijst in de kieskring Antwerpen. Dat heeft het ledencongres donderdag beslist. Twee andere Antwerps gemeenteraadsleden, Hicham El Mzairh en Karim Bachar, staan op de derde plaats, respectievelijk voor de Kamer en het Vlaams parlement. Een strijdplek. Antwerps schepen Jinnih Beels duwt de Vlaamse lijst.

Yasmine Kherbache maakt dus de switch van het Vlaamse naar het federale niveau. De omgekeerde beweging geldt voor Maya Detiège. Zij zetelt al 16 jaar in de Kamer. Maar ze staat voor een moeilijke opdracht: vanop de vierde plek wordt het een huzarenstuk om verkozen te geraken. Vooral ook omdat Beels duwt. Als zij een zitje verovert, zal ze zich normaal gezien laten opvolgen. En dan staat Inga Verhaert uit Kalmthout klaar. Zij verdween na twaalf jaar uit de Antwerpse deputatie en kan dankzij Beels een Vlaams mandaat veroveren.

Bovenaan de Vlaamse lijst prijkt oude getrouwe Caroline Gennez (Mechelen). Hannes Anaf (Turnhout) staat op 2.

De verkiezingen in mei moeten ook duidelijkheid scheppen over de derde schepenpost voor sp.a in de stad Antwerpen. Voorlopig neemt Tom Meeuws de bevoegdheid van voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (ex-OCMW) erbij. Kherbache zou haar zitje in de gemeenteraad kunnen afstaan. Dat maakt de weg vrij voor eerste opvolgster Tatjana Scheck om de derde schepen te worden. Mogelijk kiest sp.a er echter voor om de ervaren Kherbache als fractieleider in de gemeenteraad te behouden. En dan moet Scheck erop rekenen dat Güler Turan, Karim Bachar of Hicham El Mzairh hun Antwerps zitje afgeven. Tenzij een van hen natuurlijk zelf schepen wil worden, ondanks hun kritische houding tegenover een socialistische deelname aan het stadsbestuur.