Kettingdieven wisselen van kledij 03 juli 2018

Twee mannen riskeren 18 maanden cel voor hun betrokkenheid bij een brutale halskettingdiefstal. Om het onderzoek van de politie te bemoeilijken, wisselden ze na de feiten van kledij.





De dieven sloegen op 24 maart toe in de Lange Herentalsestraat in het Antwerpse diamantkwartier. Een van de verdachten vroeg er een voorbijganger of hij van hem een foto wilde maken. Het latere slachtoffer stemde toe. Op het ogenblik dat de man de foto wilde maken, kreeg hij van een kompaan een duw in de buik en een trap tegen de benen. Het slachtoffer viel op de grond, waarna de dieven zijn gouden halsketting aftrokken.





Na de feiten vluchtte het duo het Empire Shopping Center binnen, waar ze van kledij wisselden. Omdat een van de mannen een trui met een opvallende opdruk van een tijger droeg, konden de dieven later toch nog gevat worden.





Vonnis op 13 juli. (BJS)