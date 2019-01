Keteleer Gallery verwacht stormloop voor David Lynch Dieter Lizen

18 januari 2019

22u22 0 Antwerpen Voor de tweede maal stelt kunstenaar David Lynch solo tentoon bij Keteleer Gallery in de Leopoldstraat. De expositie ‘Man in the Rain’ focust op het grafische oeuvre en de recente tekeningen van Lynch. Lithografiën, houtsnedes en aquareltekeningen vormen het leeuwendeel, maar in de galerijruimte Next Door zijn er ook 15 foto’s van zijn hand en een speciaal ingerichte bibliotheek te zien.

“We willen vooral de veelzijdigheid van David Lynch onder de aandacht brengen”, zegt Frederick Keteleer. “Het grote publiek kent hem dan wel vooral van zijn werk als regisseur van arthouse films zoals Mulholland Drive, Blue Velvet en de serie Twin Peaks, maar hij is ook zeer bezig met nevenactiviteiten zoals schilderen en tekenen, reeds sinds 1966. Hij maakt ook meubelontwerpen, componeert elektronische muziek en geeft les in meditatietechnieken. Hij maakt ook geen onderscheid tussen al die disciplines, het loopt allemaal door elkaar heen”.

De inspiratie voor zijn werk is bij Lynch steeds autobiografisch. Ook hier geeft hij fragmenten uit dromen of meditaties een nieuw leven in elk van zijn werken: een vliegtuig dat een toren in vliegt, een man in gevecht met zichzelf, een vrouwentorso zonder hoofd. Het lijken wel kortfilms of scènes uit een groter verhaal. Hoewel het werk van Lynch vaak donker of zelfs macaber lijkt, zit er ook veel humor in. Voor de 24 lithografieën bediende Lynch zich van een oude vlakdruktechniek waarbij de inkttekeningen op een steen gespiegeld worden aangebracht en dan op japans papier overgezet.

Een belangrijk weerkerend thema voor Lynch is dat van de transformatie. Kijk maar naar zijn foto’s van oude fabriekspanden in New York of Polen. De industrie is verdwenen, maar de natuur neemt het weer over, het leven gaat verder.

Het Bonnefanten museum in Maastricht toont momenteel een grote retrospectieve maar de Amerikaan exposeert niet vaak op Europese bodem. “In 2016 kwamen er 8000 mensen langs. Ook nu verwachten we een kleine stormloop”, aldus Keteleer. Lynch komt naar goede gewoonte zelf niet naar de opening, daar heeft de bijna 73-jarige ‘geen tijd’ voor. Maar de inkijk in zijn hoofd die hij met deze expo gunt is even raadselachtig als openhartig.

De expo ‘Man in the rain’ van David Lynch loopt nog tot 10 maart bij Keteleer Gallery