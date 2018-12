Kersvers Antwerps districtsbestuur: “Speerpunten zijn burgerinspraak en groenbeleid” Bestuursakkoord en nieuwe ploeg voorgesteld BJS

16 december 2018

18u29 0 Antwerpen In het district Antwerpen gaan N-VA, Open Vld en Groen opnieuw zes jaar samen in zee. De ploeg, met daarin twee nieuwe gezichten, heeft het bestuursakkoord zondag voorgesteld. Speerpunten zijn participatie, groen, gemeenschapsvorming én investeringen in het openbare domein.

In de stad en de districten (Borgerhout buiten beschouwing gelaten) worden de groenen uit de coalitie gehouden, maar Paul Cordy (N-VA) – opnieuw districtsvoorzitter - hijst hen in het district Antwerpen wel opnieuw aan boord, samen met Open Vld. Door te opteren voor de coalitie met Groen en Open Vld heeft de N-VA in het district nu een comfortabele meerderheid van 21 op 33 zetels.

Cordy heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij met zijn getrouwe coalitiepartners wilde voortdoen. “We hebben de afgelopen zes jaar prima werk geleverd. En blijkbaar vond de kiezer dat ook. Als bestuur wonnen we vier zetels.”

Het Antwerpse districtsbestuur telt twee nieuwe schepenen. Lieve Stallaert (Groen) ruimt plaats voor de 27-jarige Femke Meeusen (Groen). Zij krijgt onder meer de bevoegdheden participatie, burgerbegroting en cultuur. Cordula Van Winkel (N-VA) verlaat ook het toneel. In haar plaats komt de 29-jarige Charlie Van Leuffel (N-VA), bevoegd voor sport en communicatie.

En dan zijn er de vertrouwde gezichten. Tom Van den Borne (Groen) heeft de portefeuille van parken en groenvoorziening, leefmilieu, jeugd en senioren. Open Vld’er Samuel Markowitz neemt onder meer lokale economie, veiligheid en financiën voor zijn rekening. Districtsvoorzitter blijft dus Paul Cordy. Hij is bevoegd voor publiek domein en mobiliteit.

Het district maakt van inspraak een van de absolute speerpunten. Schepen Femke Meeusen: “Tijdens ‘vliegende colleges’ trekken we de komende maanden de wijken in om naar de burgers te gaan luisteren. Tegen het einde van 2019 willen hen een ontwerp van de meerjarenplanning en -begroting presenteren.”

De voorbije legislatuur mochten inwoners autonoom beslissen over 10 procent van de totale begroting, of 1,1 miljoen euro. “Dat percentage blijft voorlopige hetzelfde”, zegt Meeusen. “Maar omdat de districten meer bevoegdheden - en dus meer middelen - krijgen, gaat voortaan zo’n 1,4 miljoen naar de burgerbegroting.”

Ook prominent in het bestuursakkoord: groen. Tom Van den Borne: “We zijn als district bevoegd geworden voor drie grote parken: Den Brandt/Nachtegalenpark, Spoor Noord en het Stadspark. Die laatste heeft een grondige make-over nodig. De paden zijn verwaarloosd, de verlichting en de zitbanken verouderd. De Louiza-Marialei moet de toegangspoort worden naar het Stadspark én er moet weer water in de vijver.”

Wie dacht dat het bestuur komaf zou maken met de vele wegenwerken, heeft het mis. “Om de achterstand uit het verleden weg te werken, is een laatste inspanning nodig”, zegt voorzitter Cordy. “Ik verwacht vooral veel van de heraanleg van de as Quellinstraat-Van Ertbornstraat en de de lus Lange Nieuwstraat-Wolstraat-Kipdorp. De verkeerssituaties zullen er een pak veiliger worden.”