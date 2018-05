Kerststal zorgt voor rechtszaak... maar niet voor straf 18 mei 2018

02u45 0

Een Antwerpse dertiger is voor de rechter zonder straf weggekomen voor misbruik van vertrouwen. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden cel maar hiertegen tekende hij verzet aan. Eind 2014 had hij licht- en geluidsmateriaal gehuurd voor een kerststal op de Antwerpse kerstmarkt. Hij betaalde de huur echter niet en dus kwam de eigenaar van het materiaal, een man uit Asse, alles op de markt zelf ophalen. Toch bleven nog enkele kabels achter en ondanks verwoede pogingen kreeg hij die niet terug. "Ze lagen in een loods waar ik niet in kon", klonk het flauwe verweer. Naar eigen zeggen was er geen kwaad opzet in het spel. De rechter geloofde hem en bleef daarom mild. (WHW)