Kerststal vervoeren onder tramkabels: geen slim idee ADA

05 december 2018

13u56 0

Het was geen sinecure om de kerststal op zijn plaats te krijgen aan de voet van de kathedraal. Normaal wordt de kerststal via de Kaaien en de Suikerrui naar de kathedraal gebracht maar dat kon niet omdat er al stellingen geplaatst werden voor verlichting. “Slechte timing,” klonkt het bij de dame van de stad Antwerpen. Hierdoor moest er langs de Sint-Katelijnevest omgereden worden, onder de tramkabels. Dat lukte aanvankelijk tot de tramkabels ter hoogte van de Meirbrug roet in het eten gooiden. Omdat heel wat kabels op dat punt samenkomen, hingen die lager en durfden de stadsarbeiders er niet onder manoeuvreren. Bovendien wist niemand exact hoe hoog de kerststal eigenlijk is. De escorterende zwaantjes keken werkloos toe. Er moest een hoogtewerken van De Lijn aan te pas komen om voorop te rijden om te kijken of de kerststal kon passeren zonder een kabel los te rukken. Uiteindelijk verliep alles verder zonder problemen. Wel was er even verkeershinder maar ook dat raakte snel opgelost.