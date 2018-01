Kerstmarkt Steenplein gesloten SCHELDEKAAIEN KUNNEN ONDERLOPEN TIJDENS STORM NINA BERNAERTS PHILIPPE TRUYTS

02u50 0 Klaas De Scheirder Veel volk was er gisteravond niet op een uitgeregende kerstmarkt. Antwerpen Springtij én een zware westerstorm: Antwerpen is er niet gerust in. De waterkeringspoorten gaan in de loop van deze ochtend dicht. De Scheldekaaien zouden volgens de voorspellingen kunnen onderlopen en de kerstmarkt op het Steenplein moet sluiten.

De laatste keer dat de Scheldekaaien iets van een zwembad hadden, dateert alweer van de sinterklaasstorm van december 2013. Het water bereikte toen een hoogte van 7,24 meter, concreet betekent dit een stevige plas water op de kaaien. Het record? Een angstwekkende 7,77 meter in februari 1953. Toen was er geen waterkeringsmuur en was de schade in de binnenstad groot. "Gemiddeld ligt de 'blauwe steen' - de bovenkant van de kaaimuren - op 6,95 à 7 meter.





Klaas De Scheirder Ook de tubingpiste lag er verlaten bij.

Tot 7,2 meter

Deze keer wordt een waterstand van 7 tot 7,20 meter voorspeld. Hoe erg het uitpakt, hangt van heel wat factoren af: de windrichting en de kracht, de duur van de storm, de stuwing vanuit de Noordzee en de mate waarin het Scheldewater bij laagtij kan weggeraken. De wind komt uit het westen en dat is minder erg dan uit het noordwesten, maar gunstig is het toch ook niet", zegt rampencoördinator Bart Bruelemans.





Een streep door de rekening van de tiental ondernemers die een kraampje hebben op het Steenplein. "Wij mogen niet open doen morgen (vandaag red.). Een beetje oneerlijke concurrentie, ze zouden heel de kerstmarkt moeten sluiten met dit weer", zegt Mark-Anthony in een jeneverkraam op het Steenplein.





Toch is het enkel deze kant van de kerstmarkt die echt zal lijden onder de storm.





"We hebben pech. We zullen alles uit de stroom moeten trekken en al onze voorraad drank moeten we deze avond nog verplaatsen naar hogergelegen plekken."





Ook het reuzenrad, de spiegeltent en de tubingpiste moeten de deuren noodgedwongen sluiten. "De attractie is gekeurd tot rukwinden van 140 kilometer per uur, dus we hoeven zeker niets af te breken. We zien nu vooral dat alles goed is vastgezet tegen de wind. Het is jammer maar het is voor de rest al een mooie kerst geweest, dus het is geen groot drama", klinkt het bij de tubingpiste.





Stormtij

De brandweer begint in de ochtend met het dichtschuiven van de waterkeringspoorten. Automobilisten die niet tijdig hun wagen hebben verplaatst, kunnen nog tot de middag wegkomen via de nieuwe helling ter hoogte van de Fortuinstraat. Het stormtij valt om 16.36 uur. Als de kaaien onderlopen, klim je best niet over de muur.





Bart Bruelemans kon zich dinsdagavond nog niet uitspreken over de situatie donderdag. De wind zou in elk geval fors luwen. "Als het gevaar voor het hoogtij van donderdagochtend om 5.04 uur geweken is, kunnen de poorten snel weer open."





Gisterenavond gingen de stedelijke parken en groendomeinen al dicht. De kans op afbrekende takken is té groot. De stad plaatst zoveel mogelijk infoborden en hekwerken aan hoofdingangen. Wellicht gaan de parken pas donderdag weer open.





De brandweer raadt aan om losse zaken in de tuin vast te maken of binnen te halen. Auto's parkeer je liever niet nabij hoge bomen. Wie toch schade lijdt, kan dit melden via het e-formulier: surf naar www.antwerpen.be. Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 geactiveerd. Ingeval van gewonden of dreigend gevaar, mag je 112 bellen.