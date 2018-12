Kerstman komt aan in Centraal Station ADA

12 december 2018

Deze namiddag arriveerde de Kerstman in het Centraal Station van Antwerpen. Hij wachtte er samen met zijn elfjes op de kersttrein van de NMBS. Ondertussen trakteerde het kerstkoor de voorbijgangers op typische kerstliedjes. Nog tot en met 6 januari zal de NMBS een trein inzetten die zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant versierd is in een gezellige kerstsfeer. De trein zal door heel Vlaanderen rijden. Nieuw is dat NMBS tijdens de eindejaarsperiode het ‘Happy Ticket’ lanceert. Tijdens het weekend van 15 en 16 december en tijdens de kerstvakantie kunnen reizigers daarmee elk traject heen en terug afleggen voor een vast bedrag van 10 euro.