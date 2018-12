Kerstboomophaling in Antwerpen BJS

26 december 2018

Van maandag 7 januari tot en met vrijdag 1 februari haalt de stad Antwerpen kerstbomen op. Burgers mogen hun kerstboom buitenzetten op dezelfde dag als de gewone huisvuilophaling. Ook bewoners van gebieden met sorteerstraatjes kunnen hun kerstboom aanbieden. Voor hen geldt een aparte ophaling.

Wie een dagophaling heeft, zet zijn boom buiten tussen 20 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s ochtends. Wie een nachtophaling heeft, zet de kerstboom buiten tussen 18 en 21.30 uur. Bij twijfel kan men de ophaalkalender 2018 raadplegen. De kerstboom moet zonder pot en versiering aangeboden. Anders wordt de boom niet meegenomen. Zorg ervoor dat er voor voetgangers steeds een doorgang beschikbaar blijft van 1,5 meter.

Mensen die wonen in gebieden met sorteerstraatjes kunnen via deze website de data vinden wanneer een speciale ophaling plaatsvindt: www.antwerpen.be/ophaalkalender of via de recycle-app (Recycle!) op uw smartphone.