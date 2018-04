Kerselaar moet na 70 jaar wijken voor heraanleg kaaien 18 april 2018

02u36 0 Antwerpen De gekende kerselaar op het Steenplein zou dit jaar nog sneuvelen wegens de werken aan de kaaien. De slaagkans om de boom succesvol te verplanten is te klein en daarom gaat hij neer.

Drie Antwerpenaars vragen meer aandacht voor de bomen.





Katja Steenhoudt, Marco Van Dyck en Peter Holvoet springen op de barricade voor de boom. "Het is de zoveelste boom in Antwerpen die neergaat en dit is werkelijk een heel grote, mooie, oude boom. Hij zal nu voor het laatst in bloei staan. Het is frustrerend om te zien hoe de bomen steeds het laatste is waar de stad aan denkt", zegt Steenhoudt. De boom verplanten zou haast onmogelijk zijn en de kans dat hij het overleeft, is dan miniem.





Elke dag een 'hallo'

"Dat zou een optie kunnen zijn maar dan moet je eigenlijk twee jaar op voorhand al de wortels beginnen snoeien. Maar twee jaar hebben we nu niet meer. De kaaien zullen nog dit jaar aangepakt worden."





Vermoedelijk staat de bloeiende kerselaar er al 70 jaar. Marco, een scheepstimmerman op rust, begroette de boom elke dag op het werk. Het feit dat hij moet verdwijnen, deed Marco in de pen kruipen en een gedicht schrijven. Het trio wil meer aandacht voor de bomen in Antwerpen. "Er zou echt eens eerst aan de bomen gedacht moeten worden, daarna volgt de rest wel." (NBA)