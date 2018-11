Kerkraad ontdekt verborgen toegang tot Ruien in kelder Sint-Carolus Borromeuskerk “Kerk heeft nog zoveel geheimen te vertellen” David Acke

12 november 2018

20u11 0 Antwerpen In de kelder van de Sint-Carolus Borromeuskerk heeft de kerkraad een verborgen toegang tot de Ruien ontdekt. Lange tijd wist men van het bestaan van die doorgang maar waar die zich bevond was niet meteen duidelijk. De Kerkraad organiseert vanaf 8 december een combiwandeling via de ontdekte doorgang.

In oude teksten van de Jezuieten van werd er al naar verwezen en ook in recentere teksten stond geschreven dat er een doorgang moest zijn tussen de Sint-Carolus Borromeuskerk en de Antwerpse Ruien. Maar waar die verborgen toegang zich ergens bevond, dat was niet meteen duidelijk.

Tot vorig jaar. Achter een kast vond de Kerkraad iets wat leek op een dichtgemetselde doorgang. “Het was amper zichtbaar maar als je goed keek zag je de contouren van wat ooit een doorgang moest zijn geweest maar die nu dicht was,” vertelt directeur van de Kerkraad Olivier Lins. Meteen speelde het idee: laat ons de verborgen doorgangen opnieuw open maken. En zo geschiedde. Meteen gaat het om veel meer dan het wegkappen van bakstenen en cement want de komende jaren wil de Kerkfabriek, die eigenaar is van de Sint-Carolus Borromeuskerk, fors investeren in het ontsluiten van verborgen gangen en doorgangen. “Er valt nog veel te vertellen over deze kerk dat we er een museaal parcours van kunnen maken. Dat is iets wat we de komende jaren zeker willen realiseren,” aldus Lins. Deze herontdekte en geopende doorgang is dus nog maar het begin.

In 1615 overkapten de jezuïeten het huidige Hendrik Conscienceplein, dat tot die tijd helemaal open lag en een rui vormde. Er kwam een school, een bibliotheek en de Sint-Carolus Borromeuskerk. Dat er dus een connectie moest zijn met die Ruien, is niet zo vreemd. Waarvoor de doorgang gebruikt werd, is niet meteen duidelijk maar er zijn wel aannemelijke veronderstellingen. De kerk werd in 1621 officieel ingehuldigd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het is dus aannemelijk dat de doorgang gebruikt werd als vluchtroute. Met de Beeldenstorm nog vers in het geheugen, zou het wel eens kunnen dat de paters geen risico wilden nemen. Een ander verhaal dat de ronde doet is dat de paters de ruien gebruikten om naar de dames van plezier te trekken, maar dat kan niet geverifieerd worden. “Daar werden geen aantekeningen van gemaakt,” klinkt het. Wat wel zeker is, is dat de route tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd om voedsel en smokkelwaar de stad in de te krijgen. De toenmalige pastoor Bernaerds werd tot tweemaal toe betrapt door de Duitser en gevangen genomen.

“Na een jaar van intensieve besprekingen tussen de Kerkfabriek van Sint-Carolus Borromeus, Zanzibar en Werkmmaat kondigen wij hierbij een nieuwe en exclusieve combiwandeling aan, waarbij men in groep of individueel de kans krijgt om een bezoek te brengen aan de Sint-Carolus Borromeuskerk, gevolgd door een bezoek aan De Ruien,” gaat Lins verder. Vanaf zaterdag 8 december 2018 kan het publiek een gegidste combiwandeling maken.