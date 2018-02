Kennis lijkt eerste reserve voor De Wever 07 februari 2018

02u45 0 Antwerpen Bart De Wever heeft zijn topteam voor de volgende legislatuur netjes in de startblokken gezet. Als N-VA erin slaagt om haar macht op 't Schoon Verdiep te consolideren, kan De Wever tot 2024 burgemeester blijven. Maar wat als hij in 2019 na de Vlaamse verkiezingen minister-president zou worden? Uitgesloten is dat scenario zeker niet. Koen Kennis lijkt dan eerste reserve voor de sjerp in 't Stad, als N-VA weer in de coalitie zit.

Drie vrouwen staan bij N-VA op belangrijke plaatsen, straks in oktober: Annick de Ridder op 2, Nabilla Ait Daoud op 3 en Liesbeth Homans op de plaats van lijstduwer. "Omdat we kiezen voor een vervrouwelijking van de lijst", zegt De Wever. Maar wie daaruit zou besluiten dat een van hen een 'reserveburgemeester' is, spreekt voor zijn beurt. De Wever beklemtoonde gisteren dat de vierde plek van Koen Kennis géén devaluatie is. "Als het van mij afhangt, blijft Koen gewoon eerste schepen."





Spilfiguur

Kortom: als De Wever in 2019 Antwerpen zou ruilen voor Brussel, heeft Kennis de beste kaarten om de sjerp aan te trekken. Koen Kennis is de immer hardwerkende superschepen in het bestuur. Hij is bevoegd voor Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Middenstand en Decentralisatie. Binnen N-VA geldt hij al sedert de oprichting van de partij in 2001 met De Wever en Fons Duchateau als een van de spilfiguren. De commotie rond zijn hoog aantal mandaten in intercommunales is al wat bekoeld. Links en rechts gonst er wel een gerucht dat Koen Kennis zou terugkeren naar de privésector, maar N-VA zal er wel alles aan doen om hem aan boord te houden. (NBA/PHT)