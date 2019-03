Kennedytunnel weer vrij in beide richtingen na ongevallen, wel nog steeds vertragingen Sander Bral ADN

18 maart 2019

13u15 14 Antwerpen In Antwerpen is de Kennedytunnel opnieuw in beide richtingen vrijgemaakt na de ongevallen die er vanmiddag zowel richting Gent als richting Nederland twee rijstroken versperden. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer moet wel nog steeds rekening houden met vertragingen. Over langere afstand vanuit Hasselt naar Gent rij je best om via Brussel.

De twee ongevallen met vrachtwagens deden zich vanmiddag bijna tegelijkertijd voor in beide tunnelkokers van de Kennedytunnel.

Rond vijf voor één deed er zich het ongeval met een vrachtwagen voor richting Antwerpen. Vijf minuten later hetzelfde verhaal richting Gent. Daar werd een kleine terreinwagen geplet tussen twee vrachtwagens bij het uitrijden van de tunnel. De brandweer moest de wagen openknippen om de bestuurster te bevrijden, de vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.



De hinder in beide richtingen was enorm, er vormden zich in sneltempo files tot één uur. De Liefkenshoektunnel werd tijdelijk tolvrij gemaakt, tot 14.25 uur. Beide ongevallen zijn intussen afgehandeld, maar de hinder kan nog wel een tijdje aanhouden.

Het verkeer is volledig stilgevallen op #R1 en #E17 bij de #Kennedytunnel. In de tunnel is er in beide richting een ongeval gebeurd met meerdere voertuigen. Vermijd de zone en rij in beide richtingen om via #R2 en de TOLVRIJE #Liefkenshoektunnel. Hinder kan nog tijd duren! pic.twitter.com/q2UJqqW4Na Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

#R1 update Kennedytunnel:

- richting Gent : links vrij, file vanaf Antwerpen-Noord en Wommelgem

- richting Nederland : rechts vrij, file vanaf P.-Kruibeke

Liefkenshoektunnel vrij in beide richtingen. pic.twitter.com/5rm9fMEV0n Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#R1 update Kennedytunnel : de tunnel is vrijgemaakt in beide richtingen. De Liefkenshoektunnel is nog tolvrij tot 14.25u in beide richtingen. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link