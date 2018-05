Kennedytunnel opnieuw oorzaak van verkeersellende 26 mei 2018

02u56 0

De verkeershinder door technische problemen in de Kennedytunnel houdt nog aan tot maandagochtend. Wegen en Verkeer kan niet anders dan de geplande werken van 4 en 5 juni ruim een week naar voren te schuiven.





Gisterochtend was er opnieuw ellende op de Antwerpse snelwegen. Er moest een noodherstelling gebeuren in de Kennedytunnel nadat daar, niet voor het eerst, lichtarmaturen waren losgekomen. Vanaf 6 uur moest je al filerijden op de Ring en de E313. De Liefkenshoektunnel richting Gent werd tolvrij gemaakt.





Afgelopen nacht werkte Wegen en Verkeer in de tunnelkoker richting Gent. Van zaterdag op zondag, van 20 uur tot 6 uur, komt de koker naar Nederland aan de beurt. Van zondag op maandag werkt men afwisselend in beide kokers van de Kennedytunnel. (PHT)