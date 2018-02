Kenis versus Van Rompuy in BK rally 24 februari 2018

Autosport

Zaterdag opent het Belgian Historic Rally Championship in het Vlaams-Brabantse Landen, waar drie ronden van vier klassementsproeven op het programma staan. Titelhouder Robin Maes is overgestapt naar de R5-categorie en vicekampioen Stefaan Prinzie heeft gekozen voor een internationaal programma. Toch belooft het ook dit jaar een razend spannend kampioenschap te worden in Historic.





Voor de overwinning leek het een onderonsje te worden tussen BMW M3 uit de regio Antwerpen. Het wordt vooral een boeiende strijd tussen de exemplaren van Antwerpenaar Tom Van Rompuy en Kempenaar Guino Kenis, die dit jaar allebei een gooi doen naar de titel. De beide tenoren worden genavigeerd door de broers Vanoverschelde: Jens navigeert Van Rompuy en Bjorn leest de nota's voor Kenis. Het zorgt voor extra pit in de strijd. Maar, er is nog een derde BMW-rijder die wel eens voor flink wat weerwerk kan zorgen: de jonge Nederlander Mats Van den Brand, al heeft die ervoor gekozen om zich in te schrijven in de categorie NCM. (JCA)