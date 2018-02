Kendrick Lamar + Elbow + staking = ongezien verkeersinfarct? 27 februari 2018

03u05 0 Antwerpen Door een staking van de socialistische overheidsvakbond ACOD dreigt een grote chaos op en rond de Antwerpse ring vanavond. Met concerten van Elbow en Kendrick Lamar in de Lotto Arena en het Sportpaleis, zullen zo'n 25.000 muziekliefhebbers hun weg per wagen naar daar moeten zoeken.

Kendrick Lamar brengt zo'n 20.000 muziekliefhebbers op de been naar het Sportpaleis terwijl buur Lotto Arena daar nog eens een vijfduizendtal bij doet voor het concert van Elbow. Reken daarbij het al vaak erg drukke verkeer van de avondspits op en rond de Antwerpse ring en je krijgt chaos. Tijdens concerten is het vaak al aanschuiven ter hoogte van afrit Deurne, richting het Sportpaleis.





Tram 3

Ook de Singel, ter hoogte van Spoor Oost, dreigt in chaos te vervallen. Heel wat mensen parkeren daar hun wagen. Of tram 3 zal rijden, kan niemand voorspellen. De vakbonden geven alvast aan geen rekening te houden met de concertgangers. "Jongeren geraken altijd wel op een concert, of de tram of bus nu rijdt of niet", klinkt het bij Rita Coeck, algemeen secretaris ACOD Tram Bus Metro. Dat de mensen de dupe zijn van deze actie, wil ze niet gezegd hebben. "Deze hinder is niet te vergelijken met de hinder die ze later zullen ondervinden als ze geen deftig pensioen krijgen. Wij gaan dus geen rekening houden met de concerten.





Taxi's

Zoals het zo vaak gaat bij dit soort acties, wrijft de derde partij zich alvast in de handen. In dit geval is dat de sector van de taxi's. Heel wat firma's zetten extra chauffeurs in en switchen de uurroosters om op volle capaciteit aan de slag te kunnen. Taxi Antwerp Service laat zijn nachtchauffeurs om zes uur al binnenrijden in plaats van zeven uur. "Tussen 19 en 21 uur is het altijd erg druk. Door de wijziging in het uurrooster moeten we de switch niet maken op het drukste moment en kunnen we meer oproepen aannemen", vertelt Adil van Taxi Antwerp Service. (ADA)