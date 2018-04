KdG Hogeschool in zog van De Wever naar Rusland 26 april 2018

02u32 0 Antwerpen Er zijn dringend meer studenten logistiek nodig, daarom trok KdG Hogeschool deze week naar Rusland. Voortaan zal KdG studenten er een internationale stage bezorgen. Bart De Wever nam intussen een selfie met Jozef Stalin.

De logistieke sector zoekt dringend extra personeel, vooral dankzij de groei die de haven jaar na jaar boekt. Karel de Grote Hogeschool speelt in op die nood maar kan niet voldoende studenten vinden om mee in het verhaal te stappen. Daarom maken ze de richting interessanter met een buitenlandse stage bij Ahler Russia. "Wij hebben momenteel een 250-tal studenten en dat mag gerust verdubbelen. Daarom zijn we Ahlers en vele andere partners dankbaar dat ze bereid zijn onze studenten mee te coachen," zegt Vicky Van Bouwel, directeur Management en IT aan KdG.





Ahler Russia en KdG ondertekenen vrijdag een samenwerkingsovereenkomst in Sint-Petersburg.





Op de Antwerp Night in Moskou kreeg burgemeester De Wever nog een unieke kijk op de Koude Oorlog.





De festiviteiten vonden namelijk plaats in een ondergrondse bunker die nog gebouwd werd door Jozef Stalin, van maar liefst zo'n 16 verdiepingen oftewel 45 meter diep.





De originele bunkers bleven bewaard, deels als museum maar deels dus ook als uitzonderlijke feestlocatie. (NBA)