Kdg helpt Universiteit Bukavu met informatica 24 januari 2018

De Karel de Grote Hogeschool (Kdg) zal de komende twee jaar samenwerken met de Katholieke Universiteit van Bukavu in Congo. De Kdg zal mee helpen aan de uitbouw van het departement Informatica om ervoor te zorgen dat afgestudeerden sneller werk vinden.

Het departement Toegepast Informatica van de Karel de Grote Hogeschool zal de komende twee jaar samenwerken met de Katholieke Universiteit van Bukavu. Dat is de hoofdplaats van de Congolese provincie Zuid-Kivu, op de grens met Rwanda.





Docent Toegepaste Informatica Piet Boedt zal het project leiden. "Enkele jaren geleden heeft Vlir met mij contact opgenomen, een organisatie die partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en in het Zuiden steunt. Ik kreeg de vraag of ik wilde helpen de infrastructuur van de universiteit te optimaliseren. Zo ben ik in contact gekomen met hun departement Informatica", vertelt Boedt.





Theoretisch

Het grote probleem volgens Piet Boedt is de manier van lesgeven. "De cursus die er gedoceerd wordt, is heel theoretisch van aard. Het doceren gebeurt er niet achter de computer, zoals het eigenlijk hoort. Er is gewoon te weinig materiaal voorhanden." Om die lacune weg te werken, zal de hogeschool de komende twee jaar helpen om de Universiteit en de studierichting Informatica een upgrade te geven. "Regelmatig moeten wij onze wifi-infrastructuur updaten omdat steeds meer studenten met een computer en smartphone naar school komen. Het oude systeem zullen wij in Bukavu installeren en tegelijk zullen we laptops verzenden, zodat de studenten ermee aan de slag kunnen."





Het eerste jaar zal Kdg vooral inzetten op de verbetering van de infrastructuur, het tweede jaar zal de focus liggen op het materiaal. Over een maand komt een docent van de Universiteit van Bukavu naar de Kdg om de werking van de hogeschool van nabij te leren kennen. (ADA)